Martin Braithwaite testou positivo à covid-19, informou esta sexta-feira o Barcelona.

Numa curta nota nas redes sociais, o emblema culé diz que o internacional dinamarquês «está bem de saúde».

Braithwaite, que é baixa para o jogo de domingo frente ao Maiorca, junta-se a Mingueza, que também havia testado positivo ao novo coronavírus na quinta-feira.

