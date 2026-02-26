Barcelona: De Jong sofre lesão muscular e só regressa em abril
Neerlandês junta-se a Gavi e Christensen no boletim clínico e vai falhar decisões na Taça e na Champions
Uma lesão na perna direita vai afastar Frenkie de Jong entre cinco e seis semanas. De acordo com o Barcelona, o médio de 28 anos sofreu uma lesão muscular. Ao cabo de 31 jogos pelos catalães nesta época, o internacional neerlandês regista um golo e sete assistências, vivendo a fase mais prolífera desde 2021/22.
Desta forma, De Jong deverá falhar os jogos com Villarreal, Athletic Bilbao, Sevilha, Rayo, Atlético de Madrid e Espanyol, além das meias-finais da Taça e dos “oitavos” da Champions.
O Barcelona conta também com o médio Gavi e o defesa Christensen no boletim clínico, lesionados desde agosto e dezembro, respetivamente.
Os catalães lideram o campeonato espanhol com 61 pontos, um de vantagem sobre o Real Madrid, e recebem o Villarreal (3.º) no sábado (15h15).
