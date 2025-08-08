Ter Stegen assinou o consentimento para o Barcelona partilhar o relatório médico da sua cirurgia com a La Liga, revertendo a decisão que levou à sua destituição como capitão dos catalães. A mudança de atitude surge após a pressão institucional e visa aproximar posições com o clube.

«Dá-se por encerrado o expediente disciplinar e o jogador recupera a braçadeira de capitão da primeira equipa com efeitos imediatos», lê-se em comunicado do Barcelona.

Na quinta-feira, o Barcelona instaurou um processo disciplinar ao guarda-redes, retirando-lhe o estatuto de capitão, face à recusa em assinar a autorização que permitiria ao clube comunicar à La Liga os detalhes da mais recente lesão.

A equipa médica prevê que o internacional alemão regresse à competição somente em novembro. Aos 33 anos, realizou o último jogo oficial pelo Barcelona em maio.