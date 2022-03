Depois de mais de dois meses de ausência, Ansu Fati está de regresso aos treinos no Barcelona.

O internacional espanhol de 19 anos, afastado desde o final de janeiro devido a um problema muscular, participou na sessão da tarde da equipa de Xavi, e foi aplaudido pelos colegas quando subiu ao relvado.

Ansu Fati, que tem tido alguns problemas físicos na carreira, e lesionou-se a 20 de janeiro, na derrota do Barça em casa do Athletic Bilbau, para a Taça do Rei.