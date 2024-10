Esta segunda-feira, o Barcelona emitiu um comunicado a atualizar o estado clínico de Lamine Yamal, que se lesionou ao serviço da seleção espanhola.

«Testes realizados nesta manhã, segunda-feira, 14 de outubro, confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma distensão no tendão da coxa esquerda e ficará fora de ação até se recuperar totalmente», pode ler-se no comunicado oficial.

O jovem extremo de apenas 17 anos foi dispensado da seleção devido a desgaste muscular e os exames médicos confirmam não haver qualquer lesão grave.

Esta época, Lamine Yamal já leva um total de 11 jogos, cinco golos e tantas assistências com a camisola do Barcelona. Ao serviço da Espanha, campeã europeia, o jovem jogador fez três jogos e uma assistência.

MEDICAL NEWS | Tests carried out this morning on first team player Lamine Yamal have confirmed that he has a left hamstring strain. His return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/wKewB5eCOH