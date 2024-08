Agora sim, Dani Olmo já pode fazer a estreia com a camisola do Barcelona.

Depois de ter sido (finalmente) inscrito pelo emblema catalão, o clube divulgou a convocatória para a visita ao terreno do Rayo Vallecano, marcada para esta terça-feira, às 20h30 e a contar para a terceira jornada da Liga Espanhola.

Recordar que Dani Olmo já tinha sido oficializado como reforço do Barcelona a 9 de agosto, mas algumas dificuldades com o orçamento impediram o atleta de ser inscrito mais cedo no campeonato.