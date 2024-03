O Barcelona apresentou esta sexta-feira uma camisola alusiva ao Dia da Mulher, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a igualdade de género.

De cor roxa, a camisola, criada pela estilista María Escoté, tem como lema «A igualdade está nas nossas cores. Empoderando as gerações futuras».

De referir que a camisola não estará à venda, mas estará exposta nas imediações do clube durante as principais iniciativas online e presenciais do relativas ao Dia da Mulher. O mote da campanha também estará presente nos jogos em casa das equipas profissionais no mês de março.