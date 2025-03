Marc Casadó viu ser-lhe confirmada uma lesão nos ligamentos do joelho direito, segundo a informação divulgada pelo Barcelona, e vai parar no mínimo dois meses.

Na melhor das hipóteses, portanto, o médio só estará disponível para as duas últimas jornadas da Liga Espanhola e para a final da Champions. Mas não é de excluir que já nem volte a jogar esta época.

Casadó teve que ser substituído na vitória por 4-2 frente ao Atlético Madrid, no domingo. O jogador deveria juntar-se à seleção espanhola para disputar as partidas frente aos Países Baixos, mas já foi cortado da convocatória pelo selecionador Luis de la Fuente, tendo sido substituído por Aleix Garcia, do Bayer Leverkusen.

Casadó vai realizar mais exames para ver o estado da lesão e o respectivo tratamento.