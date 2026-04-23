A vitória do Barcelona sobre o Celta deixou mais preocupações do que motivos para celebrar, uma vez que Lamine Yamal e João Cancelo deixaram o encontro com queixas musculares, ainda na primeira parte. De acordo com a imprensa espanhola, o jovem avançado arrisca parar até ao final da época, sendo certo que vai falhar a receção ao Real Madrid, a 10 de maio.

O Barcelona ainda não esclareceu a extensão da lesão na coxa, mas teme-se que Yamal tenha sofrido uma rotura muscular, o que obrigaria a recuperar até à antecâmara do Mundial 2026, que se inicia a 11 de junho. O avançado vai realizar exames complementares nesta quinta-feira.

Quanto a João Cancelo, o lateral português revelou-se mais importante nas últimas semanas pelo corredor esquerdo, face à ausência do lesionado Raphinha. Ao cabo de 17 jogos, o ex-Benfica leva um golo e três assistências, naturalmente apostado em representar Portugal no segundo Mundial consecutivo, depois de 2022.

O Barcelona lidera o campeonato com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid.