A casa de Ansu Fati foi assaltada no passado sábado quando o jovem avançado do Barcelona estava no Camp Nou, a assistir ao dérbi com o Espanhol. A família do jogador estava em casa, a ver o jogo, e foi surpreendida pela presença de estranhos no andar superior.

A notícia é avançada pelo jornal La Vanguardia que relata o susto da família que, perante o barulho no primeiro andar, optou por chamar a polícia em vez de expor-se a um contato direto com os supostos larápios. Quando a polícia chegou à casa de Ansu Fati, em Sant Cugat, o alarme estava desligado, bem como as câmaras de segurança, mas já não havia sinais dos presumíveis ladrões. As assoalhadas do piso superior estavam todas removidas.

Ao que tudo indica, os assaltantes forçaram uma entrada no piso superior e só foram detetados no momento em que fugiram. Mais tarde, foi o próprio Ansu Fati que apresentou queixa na esquadra de Sant Cugat, dando conta do desaparecimento de dinheiro, jóias e relógios.

O caso ficou entregue à Divisão de Investigação Criminal da polícia catalã que já investiga um grupo organizado especializado em assaltos a casa de jogadores da liga espanhola.