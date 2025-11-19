O Barcelona está finalmente apto para usar a nova casa nas mais diversas competições. Depois de usar Estádio Olímpico Lluís Companys desde a época 2023/24, os «culés» vão regressar ao Camp Nou este sábado.

Já com a estreia na Liga espanhola à vista, e já depois da visita de Lionel Messi, o Barcelona recebeu esta quarta-feira a autorização da UEFA para regressar ao Camp Nou para os jogos da Liga dos Campeões.

O «Barça» informou que obteve a licença para utilizar cerca de 45 mil dos 105 mil lugares disponíveis no novo Camp Nou. O regresso ao estádio para a Liga dos Campeões está marcado para o dia 9 de dezembro, frente ao Frankfurt, na sexta jornada da fase de liga.

O Barcelona prepara-se, portanto, para regressar à vida habitual no Camp Nou, depois de um investimento estimado em 1,5 mil milhões de euros.