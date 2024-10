A propósito dos 20 anos da estreia de Lionel Messi na La Liga, a 16 de outubro de 2004, Deco aproveitou uma entrevista à RAC1, da Catalunha, para recordar a carreira privilegiada, por jogar com vários astros.

Desafiado a comparar Cristiano Ronaldo e Messi, o antigo internacional português – atual diretor desportivo do Barcelona – não fintou a pergunta.

«O Cristiano era um jogador de corredor, um driblador que depois tornou-se um goleador. O Messi é um jogador tocado por Deus, algo diferente. Em termos de capacidade de competir e gerar perigo, nunca vi igual», argumentou.

Aliás, recorda, já em 2004 o astro argentino era motivo de debate no balneário do Barcelona, sobretudo nas conversas entre Deco e Ronaldinho.

«Treinávamos com ele e é incrível no que se tornou. Dizia ao Ronaldinho que o Messi seria o 10 do Barcelona e que lhe pediríamos bilhetes no futuro», recordou.

Questionado sobre o futuro de Lamine Yamal, perspetivado como potencial sucessor de Messi, Deco elogiou o jovem espanhol.

«Está a escrever a própria história, como fizeram o Messi, ou o Iniesta. Ele tem tudo para ser uma referência no Barcelona. Tem uma capacidade de decisão muito difícil de ver num rapaz desta idade [17 anos]. O Lamine faz parte de uma renovação, revelando maturidade. Já o Messi teve a sorte de crescer numa geração vencedora. São momentos diferentes», explicou.

O Barcelona lidera a La Liga, com três pontos de vantagem sobre o Real Madrid.