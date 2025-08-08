A novela entre o Barcelona e Ter Stegen está longe de acabar. Esta sexta-feira, a La Liga (liga espanhola) publicou os números oficiais dos jogadores para a temporada 2025/26 e o guarda-redes alemão encontra-se sem numeração.

Isto surge na sequência do guarda-redes perder também a braçadeira de capitão e ser alvo de um processo disciplinar, depois de recusar que o clube enviasse o relatório médico da recente cirurgia às costas para a liga.

Por outro lado, indiretamente, a liga espanhola confirmou também a saída de Iñigo Martínez para o Al Nassr. O organismo confirmou que Pau Cubarsí irá utilizar o número cinco nesta temporada, numeração que pertencia ao veterano espanhol.

De acordo com a imprensa internacional, Iñigo Martínez vai rumar ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus e João Félix.