Andreas Christensen sofreu, esta segunda-feira, uma lesão nos gémeos da perna direita, durante o treino do Barcelona. O defesa dinamarquês vai ficar, por isso, fora dos relvados cerca de três semanas, segundo adianta o clube catalão.

Esta temporada, Christensen fez apenas um jogo ao serviço dos blaugrana, na jornada inaugural da Liga Espanhola, contra o Valencia, no Mestalla. Após esse jogo, o internacional dinamarquês lesionou-se com um problema no tendão de Aquiles e parou quase cinco meses. Agora vai voltar a enfrentar paragem forçada.

Ao serviço do clube catalão, o jogador totaliza 75 jogos e 4 golos.