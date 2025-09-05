O Barcelona deverá fazer a estreia em casa para a Liga espanhola edição 2025/26 no Estádio Johan Cruyff. De acordo com informação avançada pela imprensa espanhola, a La Liga já aceitou que o estádio em causa seja utilizado para a receção ao Valencia, do próximo dia 14 de setembro, a contar para a quarta jornada do campeonato.

No entanto, para tal acontecer, os culés terão de equipar o estádio com instalação de câmeras do VAR e uma conexão de fibra óptica adequada para o bom funcionamento da partida.

Esta mudança de estádio deve-se ao facto de o Spotify Camp Nou ainda não ter recebido as autorizações necessárias para a abertura do local, mesmo que o clube tente avançar com uma opção provisória de usar cerca de 27 mil lugares.

O Barcelona tem ainda contrato com o Estádio Olímpico Lluís Companys, casa dos culés na época passada, até fevereiro de 2026. Porém, Post Malone vai ter um concerto no dia 12 de setembro, não deixando assim o campo em boas condições para a partida contra o Valencia.

Assim, espera-se que o Barcelona, que fez as três primeiras jornadas fora de portas, faça a estreia em casa no Estádio Johan Cruyff, mesmo que a capacidade de seis mil espectadores não preencha o mínimo exigido pela Liga espanhola (oito mil).

Isto porque a La Liga afirmou perceber que se trata de um caso de «força maior», abrindo então esta exceção. Ainda assim, o Barcelona ainda não desistiu de tentar receber o Valencia no novo Camp Nou Spotify, mesmo que com uma capacidade de espectadores provisoriamente mais reduzida.



