Lionel Messi anunciou esta segunda-feira que visitou as obras do estádio do Barcelona, mas fê-lo durante a noite sem que ninguém estivesse no local.

«Ontem à noite voltei a um lugar que sinto saudades com toda a minha alma. Um lugar onde fui imensamente feliz, onde vocês me fizeram sentir mil vezes a pessoa mais feliz do mundo», escreveu o argentino na rede social Instagram.

No novo Camp Nou, que voltou a abrir ao público na última sexta-feira, Messi fez questão de deixar ainda uma mensagem mencionando um eventual regresso aos blaugrana.

«Espero poder voltar algum dia, e não apenas para me despedir como jogador, como nunca pude fazer...», acrescentou.

De recordar, Messi representou o Barcelona durante 20 temporadas, desde a formação até ao escalão sénior. Pelos culès, o argentino ganhou tudo o que havia para ganhar quer em Espanha, quer na Europa.

Em 2021/22 mudou-se para o PSG, onde esteve duas épocas antes de ingressar no Inter Miami, dos Estados Unidos.