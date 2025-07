Lamine Yamal chegou este domingo à maioridade e decidiu organizar uma enorme festa, convidando cerca de 250 pessoas, entre elas jogadores, cantores, atores e influencers.

As celebrações começaram na tarde deste sábado e prolongaram-se pela noite fora. Segundo o jornal Mundo Deportivo, grande parte do plantel do Barcelona esteve presente, mas muitos saíram mais cedo devido aos exames médicos marcados para a manhã deste domingo. Gavi , Cubarsí, Fort e Balde ficaram por mais tempo.

Destaque também para a presença do português João Félix, ex-Barcelona, que esteve na festa realizada na vistosa propriedade Alcazar Del Garraf, na Catalunha.

De resto, notar a presença de Charles LecLerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari, Rocafonda Bad Gyal, Lola Indigo, JC Reyes, Duki, Emilia Mermes, Luck RA, Quevedo, Nicky Nicole, Chimbala e Morad. Piqué foi um dos convidados e celebrou o dia com a pérola da La Masia.