Ronald Koeman falou do momento delicado do Barcelona depois da pesada derrota, em casa, diante do Paris Saint-Germain (1-4), para a Liga dos Campeões, e na véspera do jogo com o Cádiz para a liga espanhola. Uma conferência de imprensa em que o treinador holandês evitou questões sobre o futuro do clube catalão, nomeadamente sobre o alegado interesse na contração de Haaland, lembrando que, primeiro, o clube catalão tem de encontrar um presidente.

Depois dos elogios de Zinedine Zidane a Haaland na véspera, Ronald Koeman também foi abordado sobre o alegado interesse do Barcelona na contratação do goleador norueguês do Borussia Dortmund, mas o treinador recorreu ao vazio na direção do clube para fugir à questão. Recordamos que a direção do Barça está demissionária e as eleições foram adiadas devido à pandemia da covid-19. «Tenho as minhas ideias para o futuro do clube. Mas primeiro tenho de esperar que haja um presidente, para depois sentar-me e falar do futuro com ele», respondeu Koeman.

Quanto ao desaire com o PSG, o treinador diz que o melhor remédio é voltar a jogar o mais rápido possível. «É verdade que depois de uma derrota o melhor é ter outro jogo para mostrar que podemos conseguir um bom resultado. Temos de seguir em frente. Temos uma boa trajetória. Temos ambição. Sabemos o que se passou e temos de reagir», comentou.

O treinador espera, assim, uma resposta forte, este domingo, frente ao Cádiz. «O mundo não acaba depois de uma derrota. Temos de analisar, falar e treinar. No outro jogo perdemos muitas bolas e tomámos opções erradas. Temos de colocar intensidade, reagir e seguir em frente. Espero que estejamos fortes contra o Cádiz», acrescentou.

O treinador assume que a Liga dos Campeões está mais complicada, mas lembra que o Barça está em três frentes. «Estamos a disputar três competições. A Champions está muito complicada. Na Taça do Rei, com mais sorte e eficácia, podemos recuperar. Acredito que podemos passar a eliminatória. Na Liga estamos dependentes do que está em cima perder pontos. Não sou tão negativo. Somos o Barça. O objetivo principal é vencer cada jogo», destacou.

O jogo com o PSG, além da pesada derrota, ficou marcado por uma discussão entre Piqué e Griezmann em pleno relvado. «Durante um jogo há muita emoção. Há coisas que não se pode aceitar. É bom ter pessoas que reagem e não ficam contentes. Durante um jogo não há problema que aconteçam estas coisas, até gosto. É preciso falar, levar a bem…há que tentar dar o máximo para se ganhar um jogo. Não gosto é que estejam calados», comentou ainda o treinador do Barcelona.