Confirmada a renovação de contrato com o Barcelona, Ronald Koeman deixou uma mensagem aos adeptos culés.

Numa publicação nas redes sociais, o treinador holandês mostrou-se «aliviado» com a decisão do presidente Joan Laporta.

«Estou aliviado por poder dizer que os meus jogadores e o meu staff podem agora concentrar-se por completa na nova época. As últimas semanas foram intensas, mas fico feliz com a decisão do presidente Joan Laporta de apoiar-me, a tranquilidade foi restaurada», escreveu.

«O objetivo de todos no clube é o mesmo: construir um Barça vencedor e conseguir êxitos», pode ler-se ainda.