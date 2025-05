A festa do 28.º campeonato promete durar até ao amanhecer. Bem para lá da meia-noite na Catalunha, os jogadores do Barcelona continuavam a fazer a festa no balneário – após a vitória sobre o rival Espanyol, no dérbi catalão (2-0).

Entre os jogadores surgiu o presidente Joan Laporta, de 62 anos. Num desfile de cervejas, danças, abraços e charutos, o líder máximo do Barcelona elevou a intensidade da festa.