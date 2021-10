Joan Laporta assegurou este sábado a continuidade de Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona, independentemente do resultado da partida frente ao Atlético de Madrid.

«Ronald Koeman continuará a ser o treinador do Barça, merece ter margem de confiança», afirmou o presidente blaugrana, citado pela imprensa espanhola.

«Quando os lesionados recuperarem, teremos mais margem. Koeman é um culé e uma referência do barcelonismo, continuará a ser o treinador da equipa e esperemos regressar às vitórias», acrescentou.

O dirigente realçou a prova de amor de Koeman ao assumir o cargo num momento difícil para o clube: «Falei com ele, tirei as minhas conclusões e valorizo muito que tenha assumido este cargo num momento de dificuldade. Pode ter tido momentos de desânimo, mas agora recuperou o ânimo e com o regresso dos lesionados merece essa margem de confiança.»

O Barcelona vem de uma derrota expressiva em casa do Benfica, por 3-0, para a Liga dos Campeões. Este sábado, defronta o Atlético de Madrid, em jogo do campeonato espanhol.