Um cartão amarelo no jogo frente ao Valladolid deixaria Lionel Messi de fora do clássico do Real Madrid no próximo fim-de-semana, numa altura em que a luta pelo título espanhol está ao rubro.

Ao intervalo, quando se encaminhava para o balneário, as câmaras de televisão captaram uma queixa do jogador argentino do Barcelona sobre o árbitro: «Tem uma vontade de me mostrar o cartão», disse Messi.

Os catalães acabaram por vencer o jogo, graças a um golo de Ousmane Dembélé, ao minuto 90, e Messi não viu nenhum amarelo, podendo assim disputar o clássico.