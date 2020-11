Ronald Koeman deu uma entrevista ao jornal Sport e foi questionado sobre a situação de Messi tanto no verão, quando tentou sair, como agora.

«Já me tinham dito que Messi estava descontente. Fui a casa dele e falámos. Explicou-me os motivos dele e eu disse-lhe o que podia mudar. Fui sincero, disse-lhe que a única coisa que eu podia mudar eram as coisas do futebol: o sistema de jogo, a posição dele em campo, a importância dele na equipa. Mas os problemas que ele tinha com o clube eu não podia resolvê-los. No fim, ficar foi decisão dele.»

«Messi mostrou ser uma pessoa que quer sempre ganhar títulos e continuar a ser o melhor, mesmo tendo tido problemas com o clube», disse ainda o treinador.

Questionado sobre se o Barcelona continua a depender muito do Messi, Koeman apontou: «Quero o melhor para a equipa. E o melhor para a equipa é que o Leo esteja bem, como está agora, conectado e muito envolvido. Ele mostrou isso contra o Betis quando entrou na segunda parte.»

«A equipa tem de aprender a procurar o melhor para si, mas até hoje o Barça foi, é, e vai ser uma equipa melhor com Messi do que sem Messi», garantiu.