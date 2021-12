Com apenas 19 anos, Pedri é já uma das grandes figuras do Barcelona e do futebol espanhol. De tal maneira, que o jovem espanhol foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo.

Mas tudo podia ter sido diferente.

Em entrevista à France Football, Pedri relembrou a semana em que fez testes no Real Madrid, mas foi rejeitado «por falta de nível».

«Sem o Las Palmas, nunca estaria aqui. Passei uma semana a fazer testes no Real Madrid, a treinar ao frio. Mas, segundo eles, não tinha nível. Por isso fui para o Las Palmas aos 15 anos», afirmou.

Pedri comentou ainda a eleição no Troféu Kopa: «É uma recompensa do trabalho bem feito durante o ano todo e é incrível ser o vencedor, mas os títulos coletivos são os mais importantes.»