O Barcelona só conseguiu empatar contra o Atlético Madrid, falhou a ultrapassagem aos madrilenos, mas Gerard Piqué ainda acredita na coqnuista da liga espanhola. O capitão não atira a toalha ao chão.



«Não tenho uma bola de cristal, mas estamos vivos e ainda faltam três jogos. Acho que fizemos um bom jogo, tivemos as melhores oportunidades. O Atlético é a equipa que melhor defende e não é fácil criar ocasiões contra eles», disse Piqué após o clássico espanhol.



O Real Madrid ainda tem de receber o Sevilha no domingo. Em caso de vitória, o Real iguala o Atlético e passa para a frente, devido à vantagem no confronto direto.



«Espero que não, mas se eles ganharem os quatro jogos que lhes faltam são campeões. A liga está muito equilibrada, as equipas da frente têm uma pontuação baixa em relação a outros anos e não me acredito que alguém ganhe todos os jogos até ao fim.»