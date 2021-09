Depois de mais um tropeção na Liga Espanhola, Gerard Piqué voltou a dar a cara e deixou uma mensagem de esperança para os adeptos do Barcelona.

No final da partida com o Cádiz, o defesa-central assumiu que a situação no clube é complicada, mas garantiu que os blaugrana vão lutar por títulos.

«Quando disse ‘isto é o que há’ referia-me às quatro baixas que temos no plantel. Também disse que vamos acabar a competir por títulos. Não estou a vestir a camisola do Barça para acabar em segundo ou em terceiro. Estou para competir por títulos», começou por dizer, aos microfones da Movistar.

«Estou convencidíssimo, apesar deste início, que vamos competir. A equipa está com ânimo, com ganas. Às vezes há que enfrentar estes momentos. Sentimos que os adeptos estão connosco. (…) Vimos de 12 anos na elite, agora temos de estar todos juntos. Vamos lutar até ao fim, que ninguém duvide disso», acrescentou.

Piqué prosseguiu depois o raciocínio e deixou uma garantia: os jogadores estão com o treinador Ronald Koeman.

«O clube estava há muitos anos num bom momento, agora estamos num momento ao qual não estávamos habituados. São anos agitados, mudanças de presidentes, treinadores… entre todos temos de dar o máximo de tranquilidade», defendeu.

«Todos querem ganhar e há muitas formas de enfrentar isto. Podemos todos queixar-nos ou então podemos todos remar. Os jogadores estão para remar. Não procuremos dois lados. Estamos com o presidente e também com o treinador», atirou.

O Barcelona está atualmente na sétima posição do campeonato espanhol, a sete pontos do líder Real Madrid – mas menos um jogo. Na próxima quarta-feira, os culés defrontam o Benfica no Estádio da Luz, em jogo da Liga dos Campeões.