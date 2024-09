Na noite desta quinta-feira, Lamine Yamal foi «cabeça de cartaz» no «El Hormiguero», programa espanhol conduzido pelo humorista Pablo Motos. Das ambições no Barcelona ao percurso académico, o jovem avançado, de 17 anos, começou por recordar a manhã pós conquista do Europeu.

«Comemoramos com nossa família e amigos. O mais difícil foi acordar às 9h. Fingi que estava bêbado», revelou, entre risos.

Em nova constatação sobre o fosso geracional entre alguns dos campeões europeus, Yamal admitiu não conhecer algumas músicas que tocaram no balneário.

«Morata era o responsável pela música, tínhamos uma lista. Mas às vezes escolhiam músicas de 2003 e não conhecia», explicou.

E a campanha pela «Roja» originou um elo especial com Nico Williams: «Temos gostos em comum, fazemos danças do TikTok e partilhamos os gostos musicais. Não sei se seremos colegas no Barcelona. Gostava, mas a decisão é dele».

Recuando mais de uma década, até à famosa foto com Messi, Yamal revelou o motivo daquele registo.

«Tratava-se de um sorteio para fazer um calendário. Mas, recebi um poder naquele momento», brincou.

Questionado sobre as comparações com o astro argentino, e desafiado a antever o futuro no Barcelona, o internacional espanhol apontou à construção de um legado ímpar.

«Quero ser uma lenda do Barcelona. E ser comparado aos melhores da história é incrível, mas quero que se lembrem de mim por ser o Lamine Yamal», rematou.

Na infância, no bairro catalão de Rocafonda, Yamal teve nos dois cães o amuleto para aperfeiçoar a técnica e o drible. Dessas memórias, o jovem garantiu que os «valores e educação» são obra do crescimento em Rocafonda.

E o lapidar da personalidade é um fator cuidado pelo Barcelona: «Temos psicólogos. Eles prepararam-me para este nível. E a minha mãe ensina-me a manter os pés no chão…e manda no meu representante».

O amadurecimento no Barcelona e na «Roja» não escondem, ainda assim, a tenra idade de Yamal. Por isso, não pode fazer compras presencialmente e ambiciona domar…um polvo.

«Não sei se minha mãe vai gostar. E só faço compras online», revelou.

Mais importante, o avançado prosseguirá os estudos no curso de culinária, sobretudo para aperfeiçoar os dotes de confeção de macarrão, a refeição mais apreciada pelo jogador.

Depois de uma época com 50 jogos, sete golos e sete assistências pelo Barcelona, este jovem acumulou quatro assistências e um golo em sete jogos pela Espanha no Euro 2024. Por isso, está entre os finalistas para a Bola d’Ouro.

«Sei que não tenho hipóteses», argumentou, deixando escapar a frustração por estar avaliado com «81» no novo jogo da EA, outrora FIFA. Afinal, é um jovem de 17 anos.

Lamine Yamal acumula quatro assistências e um golo em quatro jogos pelo Barcelona na presente temporada. Na tarde de domingo, o líder da La Liga visitará o vizinho Girona.