Em entrevista à RAC1, Raphinha – avançado ex-Sporting e Vit. Guimarães – revelou ter recorrido a apoio psicológico para se manter ao mais alto nível. A cumprir o terceiro ano no Barcelona, o brasileiro, de 27 anos, diz-se de pedra e cal na Catalunha. Todavia, o arranque, em 2022, foi tumultuoso.

«Se pensei em sair? Sim. Os primeiros seis meses foram complicados para mim e para minha família. Mas, melhorei e consegui terminar bem essa temporada. Fiquei mais tranquilo, mas a adaptação ao clube foi difícil», começou por contar.

Atualmente entre os líderes de balneário dos «Culés», Raphinha revelou cicatrizares e dores de crescimento.

«Se trabalhas muito e queres seguir carreira no futebol, não podes desistir. Já tive muitos motivos para desistir, deixar o futebol e seguir a minha vida. Tive momentos em que cheguei a casa e não sabia se voltaria a treinar. Já chorei muito. Faço trabalho psicológico porque é muito importante. O futebol destrói. É muito fácil entrar em depressão e desistir», acrescentou.

Questionado sobre esta época, Raphinha aponta à principal ideia do alemão Hansi Flick: «Acredita que o jogo físico nos ajudará mais. O Xavi focava mais a questão da posse». Motivado pelo arranque do campeonato, o brasileiro garante que o «mínimo» será ganhar a Liga dos Campeões.

E quanto à «concorrência», o avançado aponta a um compatriota.

«O Vinicius [do Real Madrid] dos jogos é completamente diferente do Vinicius fora do futebol. É normal. É uma pessoa espetacular, converso muitas vezes com ele. Quando eu era jovem, era mais “pesado” que ele. Era muito mais difícil lidar comigo», terminou.

O Barcelona prossegue a Liga na tarde de 15 de setembro, na Catalunha, mas no reduto do Girona. Ao cabo de três vitórias (2-1, 1-2 e 7-0), os «Culés» lideram a La Liga.