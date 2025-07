É oficial! O Barcelona assinou uma parceria estratégica com o governo da República Democrática do Congo (RDC) para as próximas quatro temporadas.

Com este acordo, todas as equipas profissionais dos culés irão utilizar a bandeira da RDC nas costas das camisolas de treino até à temporada 2028/29. A acrescentar, o estádio do Barcelona, o Spotify Camp Nou, irá sediar a Casa da RDC.

Apesar de não ser público o valor do acordo, a imprensa espanhola avança com um total de 40 milhões de euros (10 milhões por temporada).

«Este acordo representa um compromisso compartilhado para fomentar o desenvolvimento multiesportivo na RDC e, como parte desta colaboração, o clube contribuirá para enriquecer a formação dos jovens atletas do país, transferindo o seu ecossistema de valores, um pilar indiscutível do modelo e estilo do Barça», refere o comunicado oficial.

O Barcelona, em sentido contrário, irá desenvolver um programa desportivo para as crianças do país em diversos desportos: futebol, basquetebol, andebol, futsal e hóquei em patins. Relativamente aos adultos, o Barça Innovation Hub irá criar programas para adultos, de modo a formar treinadores, integração da ciência no desporto e organização desportiva.

A República Democrática do Congo está no 83.º lugar da lista mundial do PIB per capita.