Ronald Koeman está prestes a completar cem dias à frente do Barcelona e, na véspera de defrontar o Osasuna, o treinador holandês faz um curto balanço, reconhecendo que não está a ser um arranque de temporada fácil. Além de todas as limitações impostas pela pandemia da covid-19, a temporada do clube catalão está marcada pela indefinição do futuro de Messi, pelas eleições no clube, bem como de várias lesões que têm comprometido um desempenho regular da equipa.

Há partida para o jogo da 10.ª jornada da liga espanhola, o Barça ocupa uma modesta 13.ª posição, já a doze pontos do líder Real Sociedad. Koeman recusou atribuir uma nota a estes primeiros cem dias, mas acabou por fazer um curto balanço. «A nota deixo para vocês, o que eu aspiro é trabalhar num momento delicado. Já tive 100 dias mais tranquilos noutros clubes, mas estou muito feliz. Se há um momento para reagir, é agora. Temos de cortar a distância para os rivais», atirou.

Lionel Messi foi poupado no último embate do Barça na Liga dos Campeões, frente ao Dínamo Kiev, mas deve voltar à ação este domingo, mesmo tendo em conta a morte do compatriota Diego Maradona. «Teve um bom descanso, tal como o Frenkie de Jong. Tinham estado a fazer todos os jogos. Precisamos deles com um bom ritmo para amanhã. No que diz respeito a Maradona, os argentinos estão mais afetados, mas oxalá que isso sirva para demonstrar a sua qualidade em campo», comentou.

O treinador falou ainda das limitações que tem no plantel e da necessidade de reforçar algumas posições. «Em Kiev deixámos uma boa imagem, com um grande ritmo de jogo. Mas claramente que o covid-19 está a ter influência nas lesões, precisamos de mais jogadores, em algumas posições estamos limitados. Tivemos algum azar com Ansu [Fati] e Piqué [ambos lesionados]. O Sergio Roberto será menos tempo, mas também é uma ausência importante», destacou.

Quanto às diferenças das exibições e resultados na Liga dos Campeões, em comparação com a liga espanhola, o treinador tem uma explicação. «Custa-nos mais jogar contra equipas muito defensivas. Na Champions joga-se mais ao ataque. No final da época vamos ter uma visão mais clara, mas a vitória frente à Juventus ajudou-nos», referiu.

A finalizar a conferência de imprensa, Koeman deixou uma memória sobre Maradona. «Joguei uma vez contra ele. Ele estava no Sevilha e fez muitas coisas no aquecimento. Fiquei mais tempo a olhar para ele do que a aquecer», recordou o antigo internacional holandês que também foi jogador do Barça.