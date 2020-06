Luis Suárez bisou neste sábado no empate do Barcelona em Vigo, na casa do Celta, e no final lamentou a perda de pontos que dá ao Real Madrid a possibilidade de se isolar na liderança em caso de triunfo sobre o Espanhol neste domingo.

«Perdemos pontos importantes. Precisávamos de vencer todos os jogos e que o Real Madrid perdesse pontos, por isso ficamos com um sentimento de frustração», disse.

Após o empate em casa do Sevilha, o novo tropeção longe do Camp Nou fez com que o uruguaio fosse questionado sobre o que se passa para o Barcelona não conseguir vencer fora de casa, o que levou o avançado a apontar o treinador como a pessoa a quem essa questão deve ser feita.

«Para alguma coisa existem os treinadores, para analisar essas situações. Ficamos com a sensação de que fora de casa estamos a deixar pontos importantes, o que não acontecia noutros anos», acrescentou.