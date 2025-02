Um só golo bastou para o Barcelona assumir a liderança da La Liga, triunfando sobre o Rayo Vallecano (1-0). Na noite desta segunda-feira, no encerramento da 24.ª ronda, o penálti convertido por Lewandowski, aos 28 minutos, espelhou um encontro geralmente tranquilo.

Aos 36 anos, o avançado polaco lidera a lista de artilheiros da La Liga, com 20 golos, mais três face a Mbappé, do Real Madrid.

Em todo o caso, o Rayo viu um golo anulado aos 43 minutos, por fora de jogo.

Ao alcançar a quarta ronda consecutiva a vencer no campeonato, o Barcelona iguala o Real Madrid no topo, com 51 pontos. De lembrar que os catalães têm vantagem no confronto direto.

No calendário segue-se a visita ao Las Palmas (17.º), na noite de sábado (20h).

Quanto ao Rayo Vallecano, ocupa o 6.º lugar, com 35 pontos, e viu interrompida a série de nove rondas a pontuar (cinco vitórias e quatro empates). Segue-se a receção ao Villarreal (5.º), na tarde de sábado (15h15).