O campeão Barcelona encerrou a temporada com um tranquilo triunfo no País Basco, na visita ao Ath. Bilbao. A última jornada da La Liga, na noite deste domingo, os catalães venceram por 3-0, com golos de Lewandowski (14 e 17 minutos) e de Dani Olmo – de penálti, aos 90+4m.

Assim, o Barcelona terminou o campeonato com 28 vitórias, quatro empates e seis derrotas – com 102 golos marcados e apenas 39 sofridos – e, assim, 88 pontos, quatro de vantagem sobre o Real Madrid.

Por sua vez, o Ath. Bilbao estacionou no 4.º lugar, com 70 pontos.

Antes deste duelo, na Catalunha, o Atlético de Madrid goleou o Girona, por 4-0. Numa segunda parte rica, Sorloth marcou aos 68, 90 e 90+3 minutos. Pelo meio, também Lenglet marcou, aos 87 minutos.

Os “Colchoneros” terminaram no 3.º lugar, com 76 pontos, enquanto o Girona foi 16.º, com 41 pontos – um de vantagem sobre os lugares de despromoção.

Por fim, o Villarreal venceu o Sevilha por 4-2, terminando no 5.º lugar, com 70 pontos. Quanto ao emblema andaluz foi 17.º, com 41 pontos.