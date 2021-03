Lionel Messi já exerceu o direito de voto nas eleições do Barcelona, que decorrem neste sábado.

O argentino, que está em fim de contrato com os catalães, esteve em Camp Nou com os colegas Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba e Riqui Puig, que também resolveram participar de forma ativa no ato eleitoral.

Joan Laporta, presidente do Barça de 2003 a 2010, Víctor Font e Toni Freixa são os candidatos à sucessão de Josep Maria Bartomeu.