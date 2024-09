Gavi voltou aos relvados, quase um ano após a grave lesão no joelho que o obrigou a ficar afastado dos relvados durante toda a época passada. O jovem talento do Barcelona voltou a treinar com o grupo, entre sorrisos dos companheiros de equipa, nesta quinta-feira.

Segundo a imprensa espanhola, Gavi começou a jogar com bola em julho e foi progredindo sessão após sessão até conseguir fazer parte do treino coletivo do Barcelona.

O médio lesionou-se a 19 de novembro de 2023, durante um jogo da Espanha contra a Geórgia, sofrendo uma rutura completa do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Aos 20 anos, Gavi já tem uma respeitável experiência a nível sénior. Esta é a quarta temporada na equipa principal do Barcelona, contando já com 111 jogos (apesar desta grave lesão).