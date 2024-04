Antes fosse uma brincadeira de 1 de abril. De facto, os ânimos aqueceram na manhã desta segunda-feira, junto ao centro de treinos do Barcelona. Depois do treino, e já a caminho de casa, o defesa basco Iñigo Martínez foi insultado por mais que um adepto. Sem paciência, travou marcha, abriu a porta e foi pedir justificações.

«É a última vez que me chamas parvo. É a última vez que me insultas. Tu e o teu amigo, estás a ouvir?», disse, de nervos à flor da pele, pouco importado com a presença de câmaras. Dito isto, Martínez regressou ao carro.

No vídeo difundido nas redes sociais, os adeptos «culés» dividem-se. Enquanto uns elogiam o jogador, de 32 anos, pela coragem de deixar o carro aberto e travar os insultos, outros aproveitam para deixar «bicadas» a Vinicius Júnior.

«É assim que agem os homens, e não escondidos nas redes sociais», lê-se, por exemplo.

Entretanto, em Bilbao, onde o defesa jogou entre 2018 e 2023, as hostes bascas são implacáveis e lembrar: «Se sais do Athletic, acabas a perder».

Esta não é a primeira vez na temporada que os jogadores do Barcelona se desentendem com os próprios adeptos. Em outubro, João Cancelo também perdeu a paciência enquanto distribuía autógrafos e tirava fotografias.