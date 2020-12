Francisco Trincão e Riqui Puig são dois dos jovens mais promissores do Barcelona e destacam-se pelo tremendo manancial técnico. Durante uma sessão de trabalho da equipa, o português e o catalão improvisaram um concurso de habilidades no relvado, mostrando os seus truques, como pode conferir neste vídeo da Dugout.



Enquanto Trincão é aposta regular de Ronald Koeman (12 jogos), Riqui Puig tem sentido dificuldades em entrar no leque de opções do treinador do Barcelona, participando em apenas dois encontros até ao momento.