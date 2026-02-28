O Barcelona retomou o trilho das vitórias à boleia do talento de Lamine Yamal, uma vez que o avançado de 18 anos protagonizou um hat-trick na receção ao Villarreal (4-1). Na tarde deste sábado, na 26.ª jornada do campeonato, o central Renato Veiga foi titular nos visitantes, enquanto João Cancelo não saiu do banco do Barcelona.

Num encontro geralmente controlado pelos “Culés”, Lamine Yamal faturou aos 28 e 37 minutos, assistido por Fermín López, médio de 22 anos que regista 14 assistências e 11 golos em 33 jogos nesta época.

Ainda que o médio Gueye tenha reduzido aos 49 minutos, Yamal encerrou a contenda aos 69 minutos, atingindo o primeiro hat-trick pela equipa principal do Barcelona. Ao cabo de 34 partidas na temporada, Yamal totaliza 13 assistências e 18 golos, igualando o máximo da carreira, fixado em 2024/25.

A fechar, Lewandowski confirmou a goleada aos 90+2 minutos.

Assim, o Barcelona segue na liderança isolada, com 64 pontos, quatro de vantagem sobre o Real Madrid, que na segunda-feira recebe o Getafe.

No calendário dos catalães segue-se a segunda mão das meias-finais da Taça, em casa, contra o Atlético de Madrid (4-0 a favor dos “Colchoneros”).

Quanto ao Villarreal, continua no terceiro lugar da La Liga, com 51 pontos, e recebe o Elche de André Silva e Martim Neto (17.º) a 8 de março.

Também neste sábado, Rayo Vallecano e Athletic Bilbao empataram a um golo. Se os anfitriões se adiantaram pelo avançado De Frutos aos 35 minutos, os bascos empataram pelo avançado Iñaki Williams aos 47m.

Este desfecho deixa o Athletic no oitavo lugar, com 35 pontos, a dois dos lugares europeus. Por sua vez, o Rayo é 14.º com 27 pontos, três de vantagem sobre a zona de despromoção.