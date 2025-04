Ivan Rakitic, antigo médio do Barcelona, entre 2014 e 2020, confessou, em entrevista ao “El Partidazo”, que continua a acompanhar o Barcelona. A atuar na Croácia, pelo Hajduk Split, lançou os dados para o duelo decisivo entre Barcelona e Atlético de Madrid, na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei.

«Vejo que [Hansi Flick] compreende o que significa treinar o Barcelona, vou notando a diferença nas conferências de imprensa, é bonito», referiu.

Rakitic, de 37 anos, destacou as exibições de Lamine Yamal, Pedri e Dani Olmo: «O que mais me impressiona [no Yamal] não são as assistências, mas sim a inteligência tática».

«Lembro-me de quando falei com o Xavi sobre o Yamal pela primeira vez, ele disse-me: “É tão inteligente que sabe quando parar um ataque ou recuar”. Não é fácil. Tem uma inteligência muito acima [da média] e é um jogador alegre, o que todos apreciamos», acrescentou.

Sobre Pedri, o médio croata confessou não estar surpreso: «Sei da qualidade que tem. Vive um momento incrível. Tem confiança, posiciona-se bem, recupera as bolas e faz passes perfeitos. É o reflexo deste Barcelona, em grande forma», prosseguiu.

Quanto a Dani Olmo, Rakitic guardou outros elogios.

«Sou um grande fã. Ele é muito completo. Sabe marcar, fazer assistências e está em todo lado. Quando a bola queima para alguns, ele quer é jogar», argumentou, lamentando as lesões do médio espanhol.

Por fim, o internacional croata abordou a saída de Xavi Hernández do comando técnico do Barcelona em 2024, lamentado o momento difícil deste amigo.

«Tive muita pena, era o treinador perfeito. Conhece o clube como ninguém e, sobretudo, a filosofia pretendida, mas faltou-lhe o momento. Nos momentos mais difíceis [da passagem pelo Barcelona], eu tive de contar com os meus colegas e, graças a Deus, o Xavi esteve presente com a sua força mental», terminou.

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona na noite desta quarta-feira (20h30), na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei. A eliminatória está empatada a quatro golos.

Os madrilenos não conquistam o troféu desde 2013, enquanto os catalães não fazem a festa desde 2021.