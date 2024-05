Há cinco jogos que João Félix não é titular no Barcelona, e no último jogo, na vitória diante da Real Sociedad, nem saiu do banco.

Ora, questionado sobre esta pouca utilização do internacional português nesta reta final da temporada, Xavi Hernández justificou-se com... a competência dos colegas de Félix.

«Já nos ajudou muito, mas tem concorrência. Raphinha está num grande nível, tal como o Lewandowski e o Lamine Yamal. Foi importante e tem de o ser até ao final da época», afirmou, citado pelo Sport, na conferência de imprensa antes do encontro com o Almería.

João Félix, refira-se, tem dez golos e seis assistências em 41 jogos esta temporada.