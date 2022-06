O Estádio Olímpico Lluís Companys vai ser a casa do Barcelona na época 2023/24.

O anúncio foi feito esta manhã pelos presidentes da câmara de Barcelona e do clube catalão, Joan Laporta, que falou em «privilégio» e explicou que o recinto será utilizado durante a remodelação do Camp Nou e de toda a zona envolvente, designada de Espai Barça.

As obras arrancam já este verão, mas só quando avançarem para uma fase que torne inviável a utilização do estádio é que a equipa «blaugrana» terá de mudar-se para Montjuic, para o palco dos Jogos Olímpicos de 1992, que durante várias épocas já serviu também de casa ao rival Espanyol.

Esta mudança fará com que a assistência nos jogos do Barça caia consideravelmente, já que o Olímpico tem capacidade para 55 mil espectadores contra os 98 mil do Camp Nou.