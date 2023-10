O duelo desta quarta-feira frente ao FC Porto, a contar para a Liga dos Campeões, será um teste ao momento de forma do Barcelona, considerou esta terça-feira o treinador dos catalães, Xavi Hernández.

«Temos jogadores muitos bons e mais experientes. Alguns nunca tinham vencido títulos antes de chegarem a este clube, mas já temos mais tempo de trabalho e reforçámo-nos bem. Há ilusão, fé e esperança de que possamos estar ao nível que é necessário, mas veremos. Temos um grande encontro contra um clube histórico, que possui uma equipa agressiva e dinâmica, um treinador muito bom e ótimos futebolistas. Estamos no palco perfeito para fazer uma grande partida», disse, em conferência de imprensa.

Para Xavi, este não tem de ser necessariamente o jogo mais importante do grupo: «Jogo mais importante da ‘poule’? Não penso assim, mas em conquistar os três pontos e em assegurar a qualificação para a próxima fase. Esperamos um oponente intenso, com bastante velocidade na frente e forte nas transições. O FC Porto gosta de ter a bola, mas fecha bem a defesa, faz boa pressão, ganha duelos e é forte nas bolas paradas.»

«Parece que estamos a ver fantasmas na ‘Champions’, mas já se ganhou muita coisa. O Ilkay Gündogan e o João Cancelo são campeões europeus em título [pelo Manchester City]. Podemos pensar positivo e reparar que já estamos numa nova época e temos um plantel diferente e com mais experiência. Começámos bastante bem esta prova, somos líderes do grupo e temos de competir com todo o caráter e sem complexos», disse, sobre as eliminações na fase de grupos nas últimas duas épocas.

O jogo no Dragão, de resto, marca o 100.º de Xavi como técnico do Barcelona: «Aprendi a não estar demasiado eufórico quando as coisas nos correm bem ou bastante derrotista quando nada nos sai. Sou uma pessoa emocionalmente bastante equilibrada e tento transmitir isso aos atletas. Considero que temos um jogo ofensivo. Quando fomos corajosos, as coisas correram-nos bem. Por isso, não temos de mudar nada. Contudo, devemos estar atentos à defesa. Há que ter equilíbrio, mas sermos dinâmicos.»

O FC Porto recebe o Barcelona esta quarta-feira, a partir das 20h00.