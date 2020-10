Depois do Real Madrid, também o Barcelona perdeu neste sábado, no terreno do Getafe, por 1-0.

Em Madrid, Jaime Mata, aos 56 minutos, fez de penálti o único golo da partida. Francisco Trincão foi lançado no Barça para os últimos dez minutos, por troca com Griezmann.

Com este resultado, o Getafe subiu à liderança partilhada do campeonato, juntamente com Real Madrid, Cádiz e Granada. Já o Barça é nono, com sete pontos. Refira-se que na próxima jornada há um clássico entre o Barcelona e o Real.