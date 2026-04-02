Champions: Kika Nazareth salta do banco e Barcelona humilha Real Madrid
Nova goleada com seis golos marcados e desfile até às meias-finais
Nova goleada com seis golos marcados e desfile até às meias-finais
Kika Nazareth saiu do banco do Barcelona ao minuto 58 da segunda mão dos “quartos” da Champions, em nova tarde de goleada sobre o Real Madrid (6-0, 12-2 no agregado), desta feita na Catalunha.
Nesta terça-feira, perante mais de 60 mil adeptos no Camp Nou, a primeira parte contou com golos da média Alexia Putellas (8 minutos), da avançada Graham (16m), da central Irene Paredes (27m) e da avançada Pajor (34m).
Na segunda parte, Graham bisou aos 55 minutos, enquanto a avançada Brugts encerrou a goleada aos 74 minutos.
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Desta forma, o Barcelona vai defrontar o Bayern nas meias-finais – primeiro em Munique, depois na Catalunha, numa eliminatória a disputar entre 24 de abril e 3 de maio. O vencedor avança para a final de 23 de maio, a disputar em Oslo (Noruega).
Na outra meia-final, o Arsenal – detentor da Champions – joga frente ao Lyon – máximo detentor da prova, com oito conquistas.
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