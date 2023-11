Gavi foi sujeito nesta terça-feira a uma intervenção cirúrgica devido à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O médio do Barcelona foi ainda submetido a uma sutura meniscal e inicia agora um longo período de recuperação.

Os especialistas apontam, que neste tipo de lesões, a ausência dificilmente será inferior a um ano.

Recorde-se que Gavi lesionou-se ao serviço da seleção de Espanha e que, como tal, o Barcelona vai receber uma indemnização da federação espanhola, através do Programa de Proteção de Clubes da FIFA, de 7,5 milhões de euros, o máximo previsto, que resulta de um pagamento diário de 20.548 euros num período máximo de 365 dias.

O clube catalão informou nesta terça-feira que a intervenção cirúrgica decorreu da melhor forma, tendo estado a cargo do médico Joan Carles Monllau, sob a supervisão do departamento clínico do Barcelona.