Após sete meses de ausência, Gavi regressou este domingo à competição. O jovem de 21 anos ultrapassou uma grave lesão no menisco do joelho direito, que o obrigou até a ser operado, e voltou a competição na vitória do Barcelona sobre o Sevilha.

Gavi começou o jogo do Barcelona no banco e entrou já nos dez minutos finais, num momento em que o Camp Nou se levantou para aplaudir o menino da casa. Substituiu o herói da tarde, o brasileiro Raphinha, autor de um hat-trick, e até recebeu a braçadeira de capitão de Ronald Araújo.