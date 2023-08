O treinador do Getafe, José Bordalás, falou em conferência de imprensa após o empate contra o Barcelona (0-0) no Coliseum Alfonso Pérez e abordou questões sobre a sua estratégia e também sobre a atuação da arbitragem, que resultou em duas expulsões de jogadores de campo (Mata e Raphinha), do médico do Getafe e de Xavi Hernández.

Para além disso, perto do minuto 90+10, o árbitro do encontro, Soto Grado, recorreu ao VAR para analisar um possível penálti sobre Ronald Araújo, que não foi assinalado devido a uma falta prévia de Gavi. No final do encontro, Xavi teceu duras críticas em relação à equipa de arbitragem e à Liga espanhola.

«Estamos muito satisfeitos. Fizemos um grande jogo, apesar das adversidades, contra um grande adversário. Temos de dar muito crédito a nós próprios. Foi uma pena porque, com um jogador a mais, dominámos os primeiros minutos. Tivemos oportunidades para ganhar o jogo. Eles fizeram algumas alterações, o que lhes deu velocidade, alternativas... Tivemos oportunidades claras, o último canto...», começou por dizer Bordalás.

Depois, respondeu ao treinador do Barcelona: «As declarações de Xavi são opiniões, não acredito que ele esteja a fazer um favor à nossa liga ao dizer isso. A grandeza do futebol tem destas coisas, em que uma equipa pequena pode enfrentar uma grande equipa. Não concordo com o que ele disse, é uma forma de justificar que não conseguiu os três pontos, mesmo tendo um super plantel e jogadores incríveis. Não devemos criticar a nossa liga, devemos defendê-la», afirmou Bordalás

«Não concordo, não acho que devamos culpar o árbitro, que nos deu muitos mais cartões. Não creio que tenha beneficiado mais um clube do que outro. É uma forma de justificar o grande jogo que os meus jogadores fizeram. Nunca justificaria a derrota de uma equipa como aquela, com o jogo do rival. É uma grande falta de respeito», disse Bordalás.