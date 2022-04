Dani Alves não tem dúvidas. Para ele, Kylian Mbappé é melhor que Erling Haaland. O lateral-direito do Barcelona foi de uma honestidade desarmante sobre oquem prefere entre o norueguês e o francês, em entrevistas que concedeu a Mundo Deportivo e Sport.

«Eu não faria o esforço por Haaland. Honestamente, não gastaria muito dinheiro com ele. Mbappé sim, mas não Haaland», disse o brasileiro, acerca dos dois avançados, dos mais cotados no futebol mundial.

«Estou a brincar como se fosse diretor-desportivo, mas eu apostaria em Mbappé primeiro. Parece-me mais completo em todos os aspetos. Se se vai fazer um grande investimento, tem de se fazer no melhor. Se dependesse de mim, apostaria no Mbappé», assumiu ,para completar: «É o melhor que há e para o estilo Barça [também]. Neste momento, no futebol, não há ninguém melhor do que ele.»

Dani Alves também foi questionado sobre laterais-direitos. «Gosto muito do jogador do Liverpool, Alexander Arnold, e também de Hakimi, que tem alguns reparos, mas gosto dele. Há um no Flamengo, que é jovem [Matheuzinho], mas gosto do modo como joga e como entende o jogo.»

Nas entrevistas, o brasileiro também falou do facto de ter ficado fora da lista de inscritos do Barcelona na Liga Europa. «Sempre entendi que a vida são fases e, sei na que estou agora, mais próximo do fim do que do início da carreira. Se me fazem isto aos 25 anos, se calhar andamos à "porrada", mas agora estamos aqui para ajudar o Barcelona», concluiu.