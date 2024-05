O Barcelona anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Héctor Fort até 2026.

«Héctor Fort estende contrato com o seu clube de infância, o Barcelona, após chegar em 2013 vindo do PB Anguera. Depois de passar rapidamente pelas categorias de formação do Clube, na temporada 2023/24 estreou-se pela equipa principal no dia 13 de dezembro», pode ler-se no comunicado oficial.

Esta época, o lateral de 17 anos do Barcelona disputou 10 jogos pela equipa principal e fez três assistências. Pela equipa B, o jovem espanhol jogou 13 vezes e marcou um golo, tendo também vestido a camisola dos sub-19 duas vezes.

«Estou muito feliz. É um sonho renovar com o clube da minha vida», referiu o jogador aos canais oficial do clube.