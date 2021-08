Ronald Koeman teceu esta sexta-feira duras críticas a Ilaix Moriba, médio de 18 anos, formado no Barcelona, que decidiu não renovar com o clube. O jogador não gostou da proposta que lhe foi apresentada e nesse sentido decidiu que quer sair.

Os representantes de Ilaix apresentaram ao Barcelona uma proposta do Leipzig de oito milhões de euros, mas a direção de Joan Laporta respondeu que não vende o jogador por menos de 15 milhões de euros. Ora Ilaix termina contrato no fina desta época, a 30 de junho de 2022, e está disposto a ficar um ano sem jogar para poder sair a custo zero do Barcelona.

Tudo isto quando tem apenas 18 anos.

«Falei com Ilaix há duas ou três semanas. Mais como pessoa do que como treinador. A situação dele é horrível porque é um jogador jovem, tem 18 anos, jogou na equipa principal na época passada, é o futuro do clube e não está aqui connosco, nem está a jogar. Eu sei o que o clube lhe ofereceu e acho que é muito bom para um miúdo da idade dele, mas parece que ele e sua família não concordam, querem uma coisa diferente», lamentou Ronald Koeman em conferência de imprensa.

«Na idade dele o dinheiro não é o mais importante. Ele deve continuar a jogar e a progredir num bom nível. Para mim seria o melhor. Infelizmente, o jogador e e as pessoas que lhe são próximas decidiram de forma diferente. Estou muito desapontado. Aos 18 anos, o dinheiro não tem que ser o mais importante. No ano passado esteve connosco e jogou. Era uma aposta nossa.»